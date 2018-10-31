колиты;

запоры;

кислотные рефлюксы;

болезнь Крона;

Синдром «раздраженного кишечника».

1 яблоко;

1 столовая ложка семян чиа;

1 столовая ложка меда;

1 столовая ложка семени льна.

Нездоровая толстая кишка — причина тяжелых недугов. Во избежание проблем рекомендуется проводить очищение кишечника. По статистике каждый 7-й человек страдает от проблем, так или иначе связанных с заболеваниями толстого кишечника. Это не только незначительные недомогания наподобие угревой сыпи и сонливости, но и тяжелые болезни:Порядка 80% таких заболеваний вызваны токсинами в кишечнике, которые, в свою очередь, образуются вследствие неправильного питания. Сегодня население испытывает дефицит в энзимах и естественных пищевых волокнах. Ученые разработали эффективное средство для детоксикации толстой кишки и оздоровления организма. Вывести токсины поможет специальная яблочная смесь, содержащая 4 компонента: витамины, энзимы, волокна и питательные вещества. В составе:Плюс — чашка воды. Смешав все ингредиенты и дождавшись начала набухания семян чиа, нужно выпить получившийся напиток. Рекомендуется сделать это натощак. Содержащиеся в яблоке волокна простимулируют перистальтику. Семя льна, содержащее омега-3 кислоты и волокна, адсорбируют токсины, эффективно борясь с причиной рака толстой кишки. Чиа тоже содержат эти компоненты плюс витамины и питательные вещества. Они оздоравливают организм, налаживают работу сердца. Мед подавляет действие болезнетворных и гнилостных микроорганизмов в кишке. В итоге — кишечник, избавленный от токсинов, начинает эффективно функционировать. Здоровые бактерии подавляют патогенную флору, улучшается самочувствие, обеспечивается профилактика онкологических заболеваний.