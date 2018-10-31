- Начнем с освещения. Старайся максимально задействовать солнечный свет. Забудь о шторах из плотной ткани, не пропускающей дневной свет. Используй дома прозрачные материалы, минимально задерживающие лучи солнца. Если приходится много работать дома, обустрой рабочее место поблизости от окна. Тогда надо будет позже включать источники искусственного освещения. Важной статьей экономии является установка светодиодных ламп! Замени обычные источники освещения на LED лампы. Банальный, но реально действенный совет — приучи взрослых и маленьких домочадцев к насущной необходимости выключать свет при отсутствии в комнате людей.
- Не забывай отключать от сети электрооборудование, электронику, не задействованные в настоящий момент. Это касается любых приборов, гаджетов, потребляющих энергию даже в скромном «спящем» режиме. Подбирая новые модели бытовой техники всегда смотри на показатели энергосбережения. Разумно используй посудомоечную технику и стиральную машину — заполняй их максимально с учетом данных, указанных в инструкциях. Не держи долго открытым холодильник.
- Не поскупись потратить средства на утепление жилья. Вложения окупятся достаточно быстро, ведь тебе тогда не придется в период холодов включать обогреватели. Этот совет имеет особую ценность для квартир с автономным отоплением.
- Одним из «рекордсменов» по потреблению энергии является водонагреватель. При наличии устройства в доме не используйте его для набора теплой воды в ванну. Старайтесь обходиться душем. Кстати будет, приобрети душевую лейку с небольшим расходом воды.
