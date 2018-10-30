Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 31 октября в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 7 градусов выше нуля, ночью -8. В Атырау погода без осадков. Днем +11, ночью 8 градусов тепла. В Актобе ясная погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 3 градусов выше нуля. Ночью 6 градусов ниже нуля. Переменную облачность и 12 градусов тепла прогнозируют в Актау. Ночью столбики термометров покажут 7 градусов тепла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.