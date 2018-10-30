В рамках поручений главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, по увеличению размера минимальной заработной платы, ряд компаний региона увеличили зарплаты своим работникам в среднем от 10 до 30%. По последним данным, на 1724 предприятиях области 10030 работников имеют заработную плату ниже 42,5 тысяч тенге. По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Аскара Жанахмета, в настоящее время совместно с управлением государственной инспекции труда и управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития среди работодателей и крупных организаций проводится работа по разъяснению задач, касательно повышения заработной платы низкооплачиваемым работникам. И данная работа уже дает свои результаты. По словам директора ТОО «КасХим» Этибар Мамадова, в текущем году некоторым работникам предприятия подняли зарплату на 12%. В следующем году ожидается повышение для остальных работников на 10-15%. - На сегодня в среднем наши работники получают 66-75 тысяч тенге. Как я уже отметил, с марта следующего года независимо от занимаемой должности зарплату на нашем предприятии планируем поднять на 10-15%, - сказал Этибар Мамадов. Сегодня на ТОО «КасХим», основанном в 2006 году, работают 180 человек. Компания является ведущим казахстанским производителем мягкой упаковки из полипропилена и полиэтилена для сыпучих продуктов. Компания «Caspian Contractors Trust Atyrau» основана в 2002 году. С момента основания специализацией компании являлось выполнение проектно-изыскательских работ в нефтегазовой сфере. Также компания, в настоящее время, занимается строительством и производством металлоконструкции. - Мы поддерживаем политику главы государства. На сегодня мы провели работу по повышению зарплаты техническим работникам предприятия. Если до этого они получали 35 тысяч тенге, то сегодня их зарплата составляет 55 тысяч тенге, - рассказал исполнительный директор компании Мурат Скаков. В среднем заработная плата работников компании составляет 100 тысяч тенге. Хотя, при реализации крупных объемов работ зарплата доходит до 300-350 тысяч тенге. На сегодня в данной компании трудятся 255 человек. О ситуации в ТОО «Жигермунайсервис» рассказал заместитель директора Тимур Кожаканов. - На нашем многопрофильном предприятии работают 380 человек. И мы уделяем большое внимание, как условиям труда, так и ее достойной оплате. Нами уже проведена работа по повышению зарплаты сотрудникам. В среднем наши работники получают до 180 тысяч тенге. Минимальная зарплата в районе 110 тысяч тенге, - сказал Тимур Кожаканов. – Раньше минимум наши работники получали 80-90 тысяч. Так, что этот вопрос у нас на контроле. В следующем году мы также планируем увеличить зарплату сотрудникам. Думаю, эту работу мы проведем в середине года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК