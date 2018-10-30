Выяснилось, что в области ведется активная работа по внедрению цифровизации в сферу здравоохранения. Так, во всех поликлиниках города внедрена система электронной очереди. - Это позволило значительно сократить очереди, сократить время нахождения пациентов в поликлинике. А врачам уделять больше времени пациентам. Всем известно, что в области также действует пилотный проект, который способствует развитию безбумажной медицины. Информационная система "КазМедИнформ" внедрена во всех 35 наших медицинских организациях. Пользователями являются более семи тысяч врачей и медсестер. Это позволяет видеть все направления, анализы, электронный паспорт здоровья пациента. Более 105 бумажных форм сейчас отменены, - заявил и.о руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Кроме этого, по словам Нурданат БЕРКИНГАЛИ была модернизирована и служба скорой помощи. - Во всех бригадах скорой помощи мы установили GPS и планшеты. Это позволило нам уменьшить время доезда до пациента с 12 до 9 минут. Для населения также мы запустили мобильное приложение k-vrachu.kz. Более 21 тысячи людей уже скачали его на свои смартфоны и сейчас активно пользуются им. Функций очень много. Он позволяет на карте увидеть все медорганизации, среди них найти свой участок, своего участкового врача, его профиль, также можно вызвать врача на дом, указав при этом жалобы. Если пользователь состоит на диспансерном учете, то он может увидеть свои рецепты, результаты анализов, назначения врача. В будущем можно будет через это же приложение записаться на прием. Ваш паспорт здоровья будет находиться в вашем мобильном телефоне, - отметил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Выяснилось, что в данный момент разрабатывается новый проект совместно с министерством труда и социальной защиты населения. Это цифровизация по определению инвалидизации. - Мы направляем пациента на медико-социальную экспертизу, обезличиваем его, то есть про него не будет никаких данных. Наши коллеги из социальной защиты осматривают его и только по диагнозам они определяют подлежит ли человек к группе инвалидности или нет. Здесь исключаются коррупционные риски и количество жалоб, - рассказал и.о. руководителя управления здравоохранения. Стоит отметить, что в области есть проблемы по обеспечению объектов здравоохранения высокоскоростным интернетом. -Это в основном медицинские пункты, которые находятся в приграничных пунктах. Чтобы решить эту проблему, мы ведем работу с АО "Казахтелеком" и АО "Транстелеком". На данный момент ведутся переговоры о проведении широкополюсного интернета именно в эти населенные пункты. Согласно "Дорожной карте" до 2020 года каждый населенный пункт должен быть обеспечен интернетом, - отметил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.