На сегодняшний день завершено строительство временного объездного пути длиной в 17 км на участке Макат-Доссор. Полностью убрано старое дорожное покрытие, завершено строительство 12 водопроводов и 2 подземных переходов для скота. В работе задействовано 139 единиц спецтехники, из которых 42 являются собственным оборудованием подрядчиков, а 97 арендованы по договору. По вышеназванному направлению 15,4 километра дороги планируется проложить в 2 слоя. Остальные 3 слоя будут проложены в следующем году, вся работа будет завершена в июне 2019 года. В настоящее время в рамках проекта постоянными рабочими местами обеспечены 330 человек, 142 из них - местные жители. Специалистам, прибывшим из других регионов Казахстана, предоставлено 150 мест в вахтовом городке и трехразовое питание. - В процессе строительства дороги между Доссором и Макатом. Старая дорога была в очень плохом состоянии и доставляла много неудобств. А теперь каждый житель очень рад, что в скором времени появится новая, качественная, проложенная в 2, 3 слоя асфальтированная дорога,- сказал житель Макатского района Салауат Кушалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК