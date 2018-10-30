Служебная проверка проводилась в области финансирования станции скорой помощи, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. руководителя управления здравоохранения Нурданат БЕРКИНГАЛИ, необходимые средства уже выделены, тарифы повышены и с ноября этого года проблем на станции скорой помощи быть не должно. - Нам были выделены дополнительные средства в размере 291 млн тенге. Поэтому здесь проблем по станции уже не будет. Служебная проверка завершена. Однако результаты мы сможем озвучить только к 10 ноября 2018 года, - отметил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Кроме этого и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО заявил, что на станции скорой помощи  также нет проблем с наличием необходимых препаратов. - Результаты служебной проверки по препаратам показали, что нехватка была всего лишь по двум препаратам. Один из них это обычный парацетамол. Он есть и в поликлиниках. Здесь пострадал немного менеджмент и руководство скорой помощи. Просто надо было переместить эти препараты и передать их. На данный момент никаких проблем с препаратами на станции скорой помощи нет, - заявил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Напомним, 10 октября, врачи станции скорой помощи пожаловались на увеличение нагрузки, а также задержку заработной платы и отпускных. Глава облздрава сообщил, что финансирование станции скорой помощи передано фонду медстрахования, поэтому и происходит задержка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.