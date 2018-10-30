Сегодня, 30 октября, в межрайонном специализированном суде по уголовным делам прокурор Осман Орынбасарулы потребовал трем водителям по 5 лет колонии-поселения, механику и директору автопарка, которые находятся под домашним арестом, гособвинение запросило по 7 лет также колонии-поселения. Фото из архива "МГ" Сами же подозреваемые так и не признали вину. Еще один фигурант уголовного дела – владелец злополучного автобуса все еще в розыске. Напомним, громкий процесс начался в Актобе 3 сентября. На скамье подсудимых водители из Южно-Казахстанской области Максат Пернебеков, Марат Танатов и Нуржан Кыргызбаев.  Следственные органы обвиняют их в ненадлежащем использовании транспортного средства и нарушении правил дорожного движения. Помимо них судят двух работников ТОО «Азия транзит сервис» - это учредитель и механик компании, в обязанности которых входил предрейсовый осмотр автобуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА 