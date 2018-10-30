Пенсионерка Татьяна Перфилова осталась без крыши над головой. Ее частный дом уничтожен в результате пожара, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала женщина, у нее тяжело больна мать. Сейчас она находится в больнице. - В этот день я ее хотела забрать к себе домой. Маме колют сильные обезболивающие, она не может обходиться без посторонней помощи. Но бог меня отвел. Иначе старушка бы сгорела. Днем я почувствовала запах дыма. Подумала, сосед затопил баню. Потом из-под конька крыши пошел дым. Сейчас в доме все сгорело. Предварительная причина - замыкание электропроводки. Я ночевала на кухне. Сейчас прошу помощи у добрых людей. Кто может помочь деньгами или стройматериалами, буду очень признательна, - говорит Татьяна Перфилова. В службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ отметили, что на место возгорания выезжали 7 единиц техники. В ликвидации пожара приняли участие 21 человек личного состава. - Хозяйка дома вела себя на пожаре неадекватно. Говорила, что мы ехали 40 минут и машины приехали без воды. Но этого не может быть. У нас есть записи. Мы можем их предоставить. Прибытие первых машин произошло через семь минут после поступления сообщения. Дом построен из дерева. К тому же он весь был охвачен огнём. Вызов поступил поздно, - отметил начальник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ЗКО Назарали Селимов. Напомним, 29 октября до тла сгорел дом по ул. Матросова, 31. Телефон для связи с Татьяной Перфиловой: 87074308460. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ