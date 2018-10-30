С 26 по 29 октября в столице Сербии Белграде прошел международный турнир по таэквондо. Серебряный призёр Азиатских игр Жансель Дениз, защищавшая честь страны, в отборочном туре одержала победу над соперниками из Испании и Сербии. В полуфинале она встретилась с французской спортсменкой Маевой Меллиер и победила со счетом 4: 2. В финале Жансель одержала победу над другой француженкой Солене Абоулет со счетом 5: 3. - Турнир прошел на высоком уровне. Общеизвестно, что каждый спортсмен пришел сюда, чтобы увеличить баллы в олимпийском рейтинге. Я провела четыре встречи и в каждой из них одержала победу. На этот раз я попробовала свои силы в весе 73 кг. Мои оппоненты были больше меня. Тем не менее, я получила много очков благодаря своей скорости. Помимо золотой медали, я стала обладательницей десяти баллов в рейтинге. Спасибо всем, кто меня поддержал,- сказала Жансель Дениз. Отметим, что после вышеназванного турнира Жансель, со 108 баллами заняла 25 строчку в мировом рейтинге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.