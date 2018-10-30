Иллюстративное фото Mir24.tv Завершено расследование досудебного производства в отношении одного из директоров ТОО по признаку "Присвоение, или хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере". При проведении оперативно-розыскных мероприятий в г.Атырау выяснилось, что руководитель компании заключил договор с ГУ «Городской отдел строительства» о государственных закупках работ по объекту «Продолжение строительства водозаборной и водоочистительных сооружений в правобережной части г.Атырау» на общую сумму 294,9 млн.тенге, в том числе НДС 31,6 млн тенге. - Однако, несмотря на неполное проведение строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту, директор ТОО, пользуясь своим служебным положением, подписав технические документы и заверив печатью ТОО, предоставил заказчику. Согласно заключению судебной строительно-экономической экспертизы, установлена разница между стоимостью выполненных работ и работ, указанных в актах приемки выполненных работ в сумме 48,5 млн тенге, - рассказали в службе экономических расследований ДГД по Атырауской области. По данному факту следователями СЭР ДГД по Атырауской области проводилось досудебное расследование, в настоящее время приговором Атырауского городского суда №2 мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 ч.4 п.2 УК РК "Присвоение, или хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.