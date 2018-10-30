28 октября автоцентр «ZHAYIK MOTORS» провел выездной тест-драйв, на котором жители нашей области смогли протестировать в условиях бездорожья новый кроссовер Subaru Forester 5-го поколения с уникальной системой Eye Sight, SRVD и RAB , а также другие автомобили марок Subaru и Hyundai.
Несмотря на холодную и дождливую погоду на полигоне, где проводился тест-драйв, собралось более 100 автолюбителей. Всего было представлено 5 автомобилей.
- Мы были рады устроить в выходной день праздник для наших уральцев и предоставить возможность поучаствовать в тест-драйве автомобилей от ведущих мировых производителей, тем более он совпал с Днем автомобилиста, - сказал управляющий директор автоцентра «ZHAYIK MOTORS» Данияр ДЖУМАГАЛИЕВ.
В первую очередь присутствующим презентовали новинку из линейки моделей Subaru – кроссовер Subaru Forester 5-го поколения. В этом автомобиле о его универсальности свидетельствует все: полный привод, бензиновый двигатель в двух вариациях - объемом 2 л, мощностью в 156 лошадиных сил и объемом 2,5 л, мощностью в 184 лошадиные силы, стильный внешний и внутренний дизайн, комфортный кожаный салон с массой продвинутого оборудования и многое другое.
Subaru Forester 5-го поколения стал еще более надежным, удобным и безопасным.
- Кроссовер Subaru Forester от предыдущего модельного ряда отличается новой системой предаварийной безопасности и помощи водителю EyeSight, включающей в себя шесть функций: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, предаварийное управление акселератором, информирование о начале движения автомобиля, находящегося впереди, контроль о выезде с полосы движения и контроль движения авто в полосе, - рассказал инструктор по обучению ТОО
«Subaru Kazakhstan» Константин КРАСИЛЬНИКОВ.
– Также этот автомобиль снабжен системами SRVD (обнаружение автомобилей движущихся сзади) и RAB (система автоматического торможения при движении задним ходом). Например, водитель двигается задним ходом в стесненном пространстве, его отвлек телефонный звонок или окликнул ребенок, сидящий на заднем сидении, и в этот момент водитель не контролирует движение. В подобной ситуации автомобиль благодаря этой системе останавливается, тем самым подстраховав от столкновения с каким-либо предметом.
Те, кто прошел тест-драйв на новом кроссовере, получили в подарок от автоцентра «ZHAYIK MOTORS» сертификат на 600000 тенге для покупки нового автомобиля. Первыми счастливчиками стала молодая семейная пара Федичевы.
- Это очень стильный и в то же время мощный по своим техническим данным автомобиль. Мы с супругом рады, что нам посчастливилось проехаться на нем, убедиться в том, как с легкостью он преодолевает труднопроходимые места и насколько максимально срабатывает новая система безопасного движения. Уже мечтаем его купить, - поделилась жительница города Татьяна ФЕДИЧЕВА.
Кроме «новичка» участники тест-драйва смогли оценить на деле и другие кроссоверы, представленные автоцентром – модели Subaru Outback, Subaru XV, Hyundai Tucson и Hyundai Creta.
Каждую из этих моделей также отличает комфортный салон, эксклюзивный внешний и внутренний дизайн и продвинутые технические характеристики.
В частности, компактный полноприводный кроссовер семейного типа Hyundai Tucson многих водителей привлек автоматичекой коробкой передач, уютным кожаным салоном, современной мультимедийной системой, просторным багажным отделением. Под капотом автомобиля мощный бензиновый двигатель в 148 лошадей и объемом 2 л, а в оборудовании - круиз-контроль, камеры кругового обзора, система автоматической парковки и другие технические усовершенствованные комплектующие.
Почти каждый из участников тест-драйва с огромным удовольствием протестировал все автомобили. Некоторые даже оформили покупку нового автомобиля Subaru Forester. А чтобы гости тест-драйва не замерзли, сотрудники автоцентра «ZHAYIK MOTORS» гостеприимно угощали всех горячим чаем из самовара и тут же приготовленным вкусным узбекским пловом.
