Новые автомобили вы можете увидеть и приобрести по адресу: ул. Жамбыла, 253Б. Тел.: 8 (7112) 242-002.

Несмотря на холодную и дождливую погоду на полигоне, где проводился тест-драйв, собралось более 100 автолюбителей. Всего было представлено 5 автомобилей.- Мы были рады устроить в выходной день праздник для наших уральцев и предоставить возможность поучаствовать в тест-драйве автомобилей от ведущих мировых производителей, тем более он совпал с Днем автомобилиста, - сказалВ первую очередь присутствующим презентовали новинку из линейки моделей Subaru – кроссовер Subaru Forester 5-го поколения. В этом автомобиле о его универсальности свидетельствует все: полный привод, бензиновый двигатель в двух вариациях - объемом 2 л, мощностью в 156 лошадиных сил и объемом 2,5 л, мощностью в 184 лошадиные силы, стильный внешний и внутренний дизайн, комфортный кожаный салон с массой продвинутого оборудования и многое другое.Subaru Forester 5-го поколения стал еще более надежным, удобным и безопасным. - Кроссовер Subaru Forester от предыдущего модельного ряда отличается новой системой предаварийной безопасности и помощи водителю EyeSight, включающей в себя шесть функций: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, предаварийное управление акселератором, информирование о начале движения автомобиля, находящегося впереди, контроль о выезде с полосы движения и контроль движения авто в полосе, - рассказал– Также этот автомобиль снабжен системами SRVD (обнаружение автомобилей движущихся сзади) и RAB (система автоматического торможения при движении задним ходом). Например, водитель двигается задним ходом в стесненном пространстве, его отвлек телефонный звонок или окликнул ребенок, сидящий на заднем сидении, и в этот момент водитель не контролирует движение. В подобной ситуации автомобиль благодаря этой системе останавливается, тем самым подстраховав от столкновения с каким-либо предметом.Те, кто прошел тест-драйв на новом кроссовере, получили в подарок от автоцентра «ZHAYIK MOTORS» сертификат на 600000 тенге для покупки нового автомобиля. Первыми счастливчиками стала молодая семейная пара Федичевы.- Это очень стильный и в то же время мощный по своим техническим данным автомобиль. Мы с супругом рады, что нам посчастливилось проехаться на нем, убедиться в том, как с легкостью он преодолевает труднопроходимые места и насколько максимально срабатывает новая система безопасного движения. Уже мечтаем его купить, - поделилась жительница города Татьяна ФЕДИЧЕВА.Кроме «новичка» участники тест-драйва смогли оценить на деле и другие кроссоверы, представленные автоцентром – модели Subaru Outback, Subaru XV, Hyundai Tucson и Hyundai Creta.Каждую из этих моделей также отличает комфортный салон, эксклюзивный внешний и внутренний дизайн и продвинутые технические характеристики.В частности, компактный полноприводный кроссовер семейного типа Hyundai Tucson многих водителей привлек автоматичекой коробкой передач, уютным кожаным салоном, современной мультимедийной системой, просторным багажным отделением. Под капотом автомобиля мощный бензиновый двигатель в 148 лошадей и объемом 2 л, а в оборудовании - круиз-контроль, камеры кругового обзора, система автоматической парковки и другие технические усовершенствованные комплектующие.Почти каждый из участников тест-драйва с огромным удовольствием протестировал все автомобили. Некоторые даже оформили покупку нового автомобиля Subaru Forester. А чтобы гости тест-драйва не замерзли, сотрудники автоцентра «ZHAYIK MOTORS» гостеприимно угощали всех горячим чаем из самовара и тут же приготовленным вкусным узбекским пловом.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.