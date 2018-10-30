Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДВД Актюбинской области, было проведено 140 рейдов, в ходе которых выявлено 95 фактов нарушений природоохранного законодательства, из них по 86 фактам вынесены постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 487 012 тенге. - К примеру, 11 октября в 45 км от пос. Калыбай Иргизского района в ходе проведения ОПМ сотрудниками природоохранной полиции МПС ДВД совместно с инспекторами АФ РГКП «Охотзоопром»задержана автомашина, в ходе досмотра которой обнаружено и изъято ружье с патронами, рога сайгака - 2 шт. и 1 туша отстрелянного сайгака со спиленными рогами. Ущерб более 3,5 млн тенге, - сообщили в пресс-службе ДВД. По данному факту начато досудебное расследование по ст.337 УК РК "Незаконная охота". Вместе с тем, в ходе ОПМ изъято 200 метров запрещенных к использованию рыболовных сетей, 49 килограммов незаконно добытой рыбы, 12 единиц орудия совершения правонарушения, в том числе 6 единиц незарегистрированного гладкоствольного огнестрельного оружия и 18 патронов.