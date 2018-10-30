Такая ситуация вредит бизнесу в стране - общественный деятель об очередях на госгранице
За последнюю неделю на посту "Сырым" было пропущено на 500 большегрузов меньше, чем обычно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
29 октября в здании областного маслихата прошел круглый стол по проблемным вопросам, которые возникли на пограничном посту "Сырым". В нем приняли участие руководители департамента государственных доходов, национальной палаты предпринимателей, сотрудники пограничного поста "Сырым", руководитель департамента по делам госслужбы и противодействия коррупции, члены специальной мониторинговой группы и общественные деятели.
Выяснилось, что с внедрением экспортного контроля на государственной границе возникли проблемы с очередями из большегрузов не только на посту "Сырым", но и во всех регионах по всей стране.
- Такая ситуация вредит и развитию бизнеса в стране. За последнюю неделю в пункте пропуска "Сырым" было пропущено на 500 машин меньше, чем за предыдущую неделю. 500 транспортных средств - это 10 тысяч тонн груза. Помимо этого, существуют и коррупционные риски: при перемещении товара недобросовестные предприниматели могут предлагать вознаграждение для нерегистрации их в базе данных. Проблема есть. Её нужно решать. Граждане и бизнес не должны страдать, - заявил общественный деятель Алдан МАНКЕЕВ.
Начальник отдела пограничного контроля Нурлан СУКПУСУНОВ заявил, что причиной очередей может стать и тот факт, что за последнее время увеличился объем грузопотока между странами.
- Ежедневно пограничный пост "Сырым" пересекают около 800-900 грузовых машин. Также хочу отметить, что мы провели анализ. С 22 по 28 октября, то есть с момента выставления сотрудников экспортного контроля у нас снизилась пропускная способность. За эту неделю мы пропустили на 500 машин меньше. Некоторые машины перевозят одно наименование груза - их пропускаем быстрее. А некоторые машины перевозят несколько видов груза, соответственно, это занимает больше времени. Со стороны пограничной службы никаких сбоев в работе допущено не было, задержек нет, - заявил Нурлан СУКПУСУНОВ.
Стоит отметить, что экспортный контроль на государственной границе проводится в виде мониторинга путем сканирования товаро-транспортной накладной.
- Сканирование документа занимает 2-3 минуты. Но если в одном транспортном средстве везут несколько видов товара, то это занимает чуть больше времени. Служба экспортного контроля осуществляется не только на посту "Сырым", но и в шести других подходах. Но такая ситуация сложилась только на этом посту. Мы также провели анализ и выяснили, что по данным интернет-порталов, эта проблема носит сезонный характер. Мы совместно с пограничной службой приложим все усилия для того, чтобы бизнесу было проще, - отметил руководитель ДГД Алмас АБЖАППАРОВ.
Выяснилось, что во время экспортного контроля досмотр товара не производится.
Напомним, водители транспортных средств пожаловались на большие очереди во время прохождения государственной границы через пропускной пункт "Сырым".
