ены нарушения в виде завышения стоимости на некоторые сельхозтовары.

- По многочисленным жалобам со стороны местных жителей на завышенные цены на коммунальном рынке «Сарайшык» была создана рабочая группа, куда вошли специалисты городского отдела предпринимательства и СПК «Атырау». В результате рейдов было выявлено нарушение цен у 19 предпринимателей, с ними были расторгнуты договоры, - рассказал начальник городского отдела предпринимательства Руслан Давлетов. Отметим, что на межсезонный период на 2018 -2019 гг. в стабилизационный фонд в общей сложности планируется заложить 1535 тонн сельскохозяйственных товаров. По информации представителей АО "НК "СПК "Атырау", в настоящее время закладка овощей уже идет. - Так, в частности, в стабфонд будет заложено 1270 тон картофеля, 115 тонн лука, 100 тонн моркови и 111 тонн капусты. Цены будут утверждены после решения специальной комиссии, они будут установлены ниже рыночных на 10-15% минимум, - рассказал директор департамента АО "НК "СПК "Атырау" Дмитрий Дю.