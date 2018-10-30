В результате рейдовых мероприятий с 19 участниками сельскохозяйственных ярмарок были расторгнуты договоры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По поручению акима города Атырау Алимухаммеда Куттумуратулы городским отделом предпринимательства были проведены рейдовые мероприятия по сдерживанию цен на 19 основных видов продуктов. Так, в результате проверок со стороны предпринимателей были выявлены нарушения в виде завышения стоимости на некоторые сельхозтовары.
- По многочисленным жалобам со стороны местных жителей на завышенные цены на коммунальном рынке «Сарайшык» была создана рабочая группа, куда вошли специалисты городского отдела предпринимательства и СПК «Атырау». В результате рейдов было выявлено нарушение цен у 19 предпринимателей, с ними были расторгнуты договоры, - рассказал начальник городского отдела предпринимательства Руслан Давлетов. Отметим, что на межсезонный период на 2018 -2019 гг. в стабилизационный фонд в общей сложности планируется заложить 1535 тонн сельскохозяйственных товаров. По информации представителей АО "НК "СПК "Атырау", в настоящее время закладка овощей уже идет. - Так, в частности, в стабфонд будет заложено 1270 тон картофеля, 115 тонн лука, 100 тонн моркови и 111 тонн капусты. Цены будут утверждены после решения специальной комиссии, они будут установлены ниже рыночных на 10-15% минимум, - рассказал директор департамента АО "НК "СПК "Атырау" Дмитрий Дю. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК