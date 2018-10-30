Как отметили в ДЧС ЗКО, сообщение о пожаре поступило на пульт Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ 29 октября в 16.28. На место прибыли сотрудники местной полицейской службы и станции скорой медицинской помощи. - Горел частный жилой дом площадью 120 квадратных метров. На место возгорания выехали сотрудники первой специализированной пожарной части. В тушении огня приняли участие 7 единиц техники и 21 человек личного состава, - сообщили в ДЧС ЗКО. Сама хозяйка отметила, что ничего не предвещало беды. Однако незадолго до возгорания она почувствовала запах дыма. - Я ума не приложу, что могло произойти. Пожарные очень долго ехали. Здесь все полыхало открытым пламенем, - плача рассказала Татьяна Персилова. В ДЧС отметили, что виновные лица и ущерб в данный момент устанавливаются. z2DQABmGrJI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.