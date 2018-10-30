В перечень из 22 государственных органов, во взаимодействии с которыми производится управление сетями связи при ЧС, добавили ещё четыре ведомства, сообщает Informburo.Иллюстративное фото из архива "МГ" Перечень государственных органов, которые могут блокировать сети и средства связи при ЧС социального, природного или техногенного характера, изменён, сообщается на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК "Адилет". Теперь при угрозе или возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации, приостановить деятельность сетей и средств связи (исключая правительственную, президентскую и связи экстренных служб) могут: Генеральная прокуратура РК, Комитет национальной безопасности РК, Министерство внутренних дел РК и Министерство обороны РК. Теперь 26 госорганов вместо 22 во взаимодействии с уполномоченным органом имеют право на приоритетное использование сетей и средств связи в случае ЧС, а также право на введение чрезвычайного положения. Документ вступил в силу 28 октября. С полным перечнем госорганов, которые во взаимодействии могут управлять сетями связи при ЧС, можно ознакомиться здесь. В их числе отделы и управления практических всех министерств, включая Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, Службу государственной охраны и антимонопольного ведомства.
Четыре госоргана Казахстана получили право блокировать интернет и связь в случае ЧС
