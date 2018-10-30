Точечный массаж или акупрессура, далее самомассаж, облегчает возникающее давление в голове, в следствии, которого и начинаются головные боли. В отличии от таблеток, которые просто снимают болевые симптомы, массаж убирает причину появления болей - давление. Для правильного массажа важно найти удобное положение, присесть и начать массировать круговыми движениями точки давленияТочка Инь Тан, является точкой, которая расположена между внутренними краями бровей, ее еще называют "третьим глазом". Чтобы применить самомассаж возьмите указательный и средние пальцы обоих рук вместе и используя все четыре пальца, очень осторожно начинайте массиловать область между внутреними концами бровей, это место пересечения линии переносицы и линии бровей. Движение может быть как по часовой стрелке, так и против, вы интуитивно почувствуете, что для вас лучше. Расслабьте мышцы лба. Это движение уменьшит головную боль, откроет заложенность носа, имеет успокоительный эффект, хорошо помогает при бессонице.На самом деле это две точки, которые расположены на месте окончания брови на переносице. Массировать их надо одновременно, движения рук идет также по кругу, массаж длится полторы-две минуты. Такой массаж помогает с проблемами заложенности носа, снижает усталость глаз.Точки Тян Джу находятся на затылке. Их можно найти на линии пересечения ушей и верхней точки позвоночника. Мягкое кругое массажирование этих точек поможет вам бороться с головными болями, болью в глазах, ушах, поможет с заложенностью носа.Точки Онь Гуо расположены на обратной стороне ладони тыльной стороне ладони между указательным и большим пальцев. При постоянном массаже этих точек, уходит боль в спине, мышцевое напряжение в шее, некоторым людям снижает боль после посещения стоматологоа.Ин Сан находятся около ноздрей. Чтобы их найти проведите воображаемую линию от основания скул к носу. Точки идут, как показано на фото. Круговыми движениями этих точек вы снимете головную боль, понизите уровень стресса.Напоминаем, что подобный массаж будет вам вреден если у вас проблемы с сердцем, если вы беременны или после больших нагрузок на сердце. Перед применением обязательно проконсультироваться с врачом.