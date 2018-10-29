В Уральске во время исполнения трюка акробатка цирка упала с высоты (видео)

Инцидент произошел во время гастролей цирка в Уральске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". so_jv-lz9Ok В социальных сетях пользователи делятся видео, на котором видно, как акробатка падает с высоты. В подписи к видео говорится, что ЧП произошло в Уральске. В полиции подтвердили, что данный инцидент произошел в Уральске под куполом приезжего цирка, расположенного под мостом в 4 микрорайоне. - 28 октября во время исполнения трюка акробатка сорвалась с обруча и упала с высоты. К счастью, девушка жива. Врачи выявили у неё травму руки. После оказания медицинской помощи она вернулась на работу, - рассказали в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что вызов поступил от сотрудников ЧС 28 октября в 20.09. - 21-летняя девушка-акробат упала с высоты. Скорая прибыла на место через 5 минут. Высота падения около 2 метров. Ей был выставлен диагноз - закрытый перелом костей предплечья. Она была доставлена в областную многопрофильную больницу. После оказания помощи девушка ушла, отказавшись от госпитализации, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.