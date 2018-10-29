Иллюстративное фото с сайта Zakon.kz По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, на днях нескольким пользователям социальных сетей "В Контакте" пришли письма якобы от близких и родных людей, в которых они, приложив номера банковских счетов, просят срочно перечислить им деньги для погашения кредита. - В двух случаях потерпевшими оказались местные жительницы, которые перевели на счета мошенников деньги. Залоумышленникам зачастую удается заполучить желаемую сумму, так как доверчивые лица, не вникая в подробности, обычно отправляют запрашиваемую сумму. Обналичив поступления, мошенники удаляют свои лжеаккаунты. Также при покупке автозапчастей имеют место случаи, когда потерпевшей стороной были переданы личные данные, данные банковской карты, порою с предоставлением полученного смс-кода. Сумма ущерба в некоторых случаях достигает до полумиллиона тенге, - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области. Департамент полиции Атырауской области просит жителей региона соблюдать меры безопасности, запрашивая у подозрительных лиц удостоверения личности личности продавца, по возможности пользоваться услугами видеозвонка. Ни в коем случае не отправлять код подтверждения, высланный банком, так как факты интернет-мошенничества в основном совершаются с помощью интернет-банкинга. Отметим, что всего с начала года в Атырауской области зарегистрировано 135 случаев интернет-мошенничества.