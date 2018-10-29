На западе Казахстана ожидается переменная облачность. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 30 октября в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 5 градусов выше нуля, ночью -3. В Атырау синоптики прогнозируют дожди и грозы. Днем +11, ночью 9 градусов тепла. Облачная погода ожидается в Актобе. Днем столбики термометров покажут 4 градуса тепла, ночью +2. В Актау переменная облачность. Днем +17, ночью +10.