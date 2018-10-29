Иллюстративное фото из архива "МГ" 44-летний Жигер МУРЗАЛИЕВ много лет проработал в казахском драматическом театре имени Х.Букеевой. По словам директора театра Куаныша АМАНДЫКОВА, талантливый актер и режиссер сыграл главные роли в пьесах "Гамлет", "Касык каным калганша". - Жигер - автор нескольких сказок. Очень талантливый актер, режиссер. Увлекается поэзией, пишет стихи. Какое-то время преподавал в университете. Несколько лет назад он заболел. Коллектив нашего театра как может поддерживает его. Помогает финансово, морально. Мы приняли его супругу на работу. Однако она долго не проработала, так как ей нужно было ухаживать за мужем и она уволилась по собственному желанию. Очень жаль, конечно, что так получилось, - отметил Куаныш АМАНДЫКОВ. Выяснилось, что Жигер МУРЗАЛИЕВ на днях вернулся из Астаны, где ему провели операцию по восстановлению зрения. По словам мамы актера Сары ГАБДУАЛИЕВОЙ, её сын трижды перенес инсульт, после которого произошло кровоизлияние в глаза. - Сын полностью ослеп. По совету врачей мы повезли его в одну из клиник Самары, где ему частично восстановили зрение. Однако результаты анализов по-прежнему не радуют. Часто вызываем скорую, - рассказала женщина. Выяснилось, что 18 октября этого года актер вместе с супругой отправился в Астану, а 22 октября ему сделали операцию. Однако состояние актера по-прежнему остается тяжелым. -Вчера они приехали в Уральск. Ему прописали длительное лечение. Кроме инсульта и потери зрения, сын также страдает сердечными заболеваниями. Будем лечиться в местном кардиоцентре. У сына сейчас вторая группа инвалидности. Пособия хватает только на часть лекарств. Лекарств очень много, и все они очень дорогие. Мы очень нуждаемся в помощи. Каждые шесть месяцев мы вынуждены ездить в столичную клинику. Это тоже денег стоит. Его супруга сейчас не работает, ему нужен круглосуточный уход, - отметила Сара ГАБДУАЛИЕВА.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.