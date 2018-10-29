В данный момент идет оформление классов и сборка оборудования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил руководитель управления строительства ЗКО Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, строительно-монтажные работы здания школы в районе Сарытау полностью завершены. - Сейчас идет сборка оборудования - компьютеры, кухонное оборудование, укомлектация и оформление школы изнутри. Как только эти работы будут закончены, школа будет сдана, - рассказал Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. По словам руководителя управления строительства, работы эти планируется завершить через две недели. - Ученики пойдут в новую школу, как только местные исполнительные власти примут решение. Кроме того, есть еще вопрос регистрации. к примеру, если через две недели будет ввод в эксплуатацию, то будет регистрация школы как официальное юридическое лицо. Все это будет проходить через департамент юстиции. Это тоже займет время, - пояснил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Напомним, строительство школы в микрорайоне Сарытау в поселке Зачаганск началось в октябре 2016 года. Строительством занимается ТОО "СВ плюс". Директор компании Сабит УТЕБАЛИЕВ сообщил, что школа будет укомплектована самой новой техникой. - Здесь предусмотрен спортзал, большая столовая и даже кинотеатр, - рассказал тогда Сабит УТЕБАЛИЕВ. - В данный момент мы занимаемся устройством футбольного поля, которое будет находиться во дворе школы, а также беговых дорожек. Ее открытие должно было пройти еще в конце 2017 года, однако подрядчик не успел закончить все работы и ввод здания в эксплуатацию отложили еще на полгода - до второго квартала 2018 года. Летом аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ посетил строительство школы. Тогда главный инжнер ТОО "Жиенбай", которому был передан объект, пообещал, что школу откроют к 20 сентября. Как стало известно, здание состоит из 9 блоков разной этажности, связанных между собой в единый комплекс. В августе нынешнего года подрядчик заявил, что строительство окончено на 95%. Остались только мелкие работы. - Сейчас мы уже заносим парты, доски и другую мебель, устанавливаем умывальники в классах. Санузлы тоже почти готовы, - рассказал тогда главный инженер ТОО "Жиенбай" Боранбай МЕРГАЛИЕВ.  