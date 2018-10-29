Самарский диагностический центр проводит интимную пластику наружных половых органов, или интимный филлинг (аугментация) - метод инъекционной контурной пластики, позволяющий восполнять объем мягких тканей путем введения препаратов гиалуроновой кислоты. Благодаря этому методу лечения устраняются эстетические и функциональные недостатки, связанные с возрастными изменениями или индивидуальными особенностями женской генитальной области, повышается сексуальная привлекательность и психологический комфорт женщины. Раньше для решения этих проблем применялись хирургические методы, иногда неоправданно дорогие, болезненные и технически сложные в исполнении. - Показания к использованию интимной пластики могут быть как медицинскими, так и функционально-эстетическими. С помощью такого метода лечения можно решить такие гинекологические проблемы, как: асимметрия или внешняя деформация половых губ, опущение стенок влагалища, повышенная сухость слизистой, дефекты промежности, дряблость и низкий тонус кожи в интимной зоне, недостаточный объем половых губ, увеличенные размеры влагалища (после родов и возрастных изменений), недержание мочи и так далее, - говорит заведующая отделом гинекологии Марина ГЛУХОВА. – Но, как и при любом методе лечения есть определенные противопоказания, поэтому предварительно перед этим мы проводим пациенткам диагностическое обследование.Лабиопластика - коррекция объема и формы больших и малых половых губ. Применяется при липодистрофии больших половых губ. Увеличение объема больших половых губ не только восстанавливает барьерную функцию и температурный режим, но также позволяет достичь внешнего эффекта омоложения. Коррекция объема малых половых губ наряду с восстановлением барьерной и секреторной функций значительно повышает эстетику, особенно при выраженной гипоплазии, асимметрии, родовых и послеоперационных разрывах и деформациях. Клиторопластика - увеличение объема головки и кармана клитора. Пластика проводится в случаях, когда клитор полностью покрыт кожным лоскутом, что затрудняет достижение женщиной клиторического оргазма. Аугментация (наполнение, увеличение) точки G - введение в подслизистый слой между стенкой влагалища и уретрой в проекции точки G геля гиалуроновой кислоты. В результате происходит не только увеличение области точки G, но и некоторое уменьшение объема влагалища. Процедура особенно актуальна, когда область точки G труднодоступна для тактильного воздействия вследствие аномально изогнутой формы влагалища. Введение геля в область точки G позволяет также уменьшить гиперподвижность уретры - основную причину недержания мочи, возникающую вследствие инволюционных изменений тканей. Таким образом, процедура аугментации точки G позволяет решить сразу несколько серьезных проблем.Одни из важных результатов у женщин после интимного филлинга – это омоложение интимной зоны, достижение вагинального оргазма, улучшение степени увлажнения слизистой половых органов у женщин, повышение тонуса мышц, усиление либидо, повышение уровня самооценки, психологический комфорт. Максимальный эффект от процедуры достигается примерно через месяц, - добавила врач-гинеколог. Важно помнить, что контурная пластика – процедура врачебная, поэтому она должна выполняться только в специализированной клинике.Новости Компаний. Лицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.