Иллюстративное фото с сайта kzvesti.kz Цель визита рабочей группы — широкое вовлечение общества в борьбу с коррупцией, обсуждение актуальных вопросов в сфере общественного контроля. Об этом на брифинге в РСК сообщил ди⁠ректор департамента по связям с общественностью агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин. В рамках визита представители агентства и общественники посетили Макатский и Жылыойский районы Атырауской области, ознакомились с работой государственных учреждений, побывали на новых социальных объектах и выслушали проблемы местных жителей. - В каждом из районов мы встретились с большим количеством жителей, выслушали их мнения, дали ответы на многие интересующие их темы. Большинство вопросов касались повышения качества государственных услуг, новой системы оплаты труда госслужащих, усиления борьбы с коррупцией. Отмечу, что специальная мониторинговая группа осуществляет гражданский контроль во всех сферах деятельности и выступает, как связующий мост между государством и обществом. В работу группы входит множество задач, таких как мониторинг выполнения государственных программ, ведение борьбы с коррупцией в регионах и многое другое, - сказал Арман Бердалин.