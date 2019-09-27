26 сентября в Уральске состоялось торжественная церемония награждения премии «Жомарт журек-2019». Как рассказал директор ОО «Фонд содействия научным исследованиям» Айболат Курумбаев, в этом году на получение премии были номинированы 10 бизнесменов. Основной целью награждения является поднятие статуса бизнесмена и популяризация идеи благотворительности. — Администрация города высоко оценила их социальную ответственность, и сегодня они приглашены на награждение. Кроме этого, еще 11 человек будут награждены благодарственными письмами от имени акима города. Бизнес сейчас хорошо развивается, государство со своей стороны оказывает всяческую поддержку, а бизнесмены в свою очередь не забывают о своей социальной ответственности перед населением. Церемония награждения проводится ежегодно и будет проводиться и в дальнейшем, — рассказал Айболат Курумбаев. Среди номинантов была владелица магазина ИП «Лаззат» Нургуль Ашикова, которая регулярно помогает многодетным и малообеспеченным семьям. Женщина в священный месяц Рамазан оказала помощь 100 семьям на сумму 2,5 млн тенге. — У меня есть свой бизнес, занимаюсь поставкой овощей и фруктов в город Уральск. Кроме этого, стараюсь заниматься и благотворительностью, помогаю многодетным и малообеспеченным семьям. В основном на безвозмездной основе предлагаю взять продуктами, но иногда и деньгами помогаю. Люди должны друг-другу помогать, я сама мама и для меня главное — чтобы дети ни в чем не нуждались. То, что я делаю, это капля в море, но все равно в нынешнем мире и это имеет значение, — рассказала бизнесвумен Нургуль Ашикова. Директор ТОО «Орал Транс» Турарбек Тилемисов совместно с другими предпринимателями подарил двухкомнатную квартиру чемпиону мира по самбо Нурболу Серикову. — Мы решили поддержать нашего чемпиона и подарить ему собственное жилье. Всячески оказываем помощь нуждающимся, построили футбольное поле в родном поселке. В будущем обязательно будем продолжать оказывать посильную помощь. Мы являемся частью общества и должны делать все возможное, чтобы это общество стало хоть чуточку лучше, — рассказал предприниматель. На торжественной церемонии награждения присутствовал аким города Уральск Абат Шыныбеков, который отметил, что добрые поступки меценатов должны стать примеров и для остальных предпринимателей. — Мы выражаем благодарность нашим предпринимателям и меценатам, которые изо дня в день стараются сделать наш мир лучше. Они помогают нуждающимся, поддерживать материально. В нашем современном мире очень важно знать, что у нас есть такие добрые сердца. Многие из них не хотят, чтобы об их добрых поступках говорили. Но сегодня, я думаю, мы должны говорить об этом и поощрять их за великодушие, — заявил Абат Шыныбеков.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.