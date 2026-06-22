Четверо в масках совершили дерзкий налет на дом экс-генерала в Казахстане

Около двух часов ночи четверо неизвестных мужчин в масках проникли на территорию частного дома, перепрыгнув через забор.

Дерзкое разбойное нападение произошло в ночь с 19 на 20 июня на дом бывшего генерала полиции Жайлаубека Халыкулы в Алматинской области.

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, около двух часов ночи четверо неизвестных мужчин в масках проникли на территорию частного дома, перепрыгнув через забор. В момент нападения в доме находились супруга Халыкулы,1964 года рождения, и двое её внуков 2016 и 2018 годов рождения.

Нападавшие обезвредили охранника, связали ему руки и заклеили рот скотчем. Затем они связали женщину и детей. После этого злоумышленники похитили около трёх миллионов тенге наличными и золотые украшения.

Когда преступники скрылись, одному из детей удалось освободиться и позвонить родителям. На место были экстренно вызваны сотрудники полиции. По словам потерпевших, все четверо нападавших разговаривали на русском языке с акцентом. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, Жайлаубек Халыкулы в 2009-2016 годы возглавлял Департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей.

23 мая 2022 года он был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы по подозрению в получении путем обмана денежных средств и имущества от гражданина за прекращение в отношении последнего уголовного дела.

6 августа 2022 года около семи часов утра постовой следственного изолятора обнаружил Халыкулы мертвым.