Сегодня, 11 сентября, в ходе брифинга в региональной службе коммуникации аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов рассказал о развитии предпринимательства в районе. - Развитие малого и среднего бизнеса является основой экономики любого государства. Это открытие новых рабочих мест, увеличение доходов, улучшение качества жизни населения. Поэтому содействие развитию местного производства, оказание всесторонней поддержки субъектам среднего и малого предпринимательства является приоритетом в нашей работе. На 1 сентября этого года в районе зарегистрировано 893 субъектов малого и среднего бизнеса. Число работающих в сфере бизнеса превышает две тысячи человек, - пояснил Нурлан Рахимжанов. Между тем, за 8 месяцев этого года объем производства составил 4,8 миллиарда тенге, что по сравнению с прошлым годом больше на 13%. Это достигнуто благодаря весомой государственной поддержке, - дополнил аким Бокейординского района. Необходимо отметить, что с начала года в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 44 человека получили кредиты на сумму 151 миллионтенге. - За это время в районе были открыты один продовольственный и еще один хозяйственный магазины, магазин одежды, двасалона красоты, ателье, аптека, автосервис, баня, цех по переработке шерсти, а также столовая в районном центре, - отметил Нурлан Рахимжанов. - Цех по переработке шерсти открыли молодые предприниматели из районного центра Сайхин. Уже оборудование полностью закуплено и установлено. Как только местные жители начнут сдавать шерсть на переработку, будут производить из готового сырья корпешки, одеяла и другие изделия. К слову, в Бокейординском районе по проекту «Бастау бизнес» прошли обучение 96 начинающих предпринимателей, из которыхчеловек получили микрокредиты, а 22 человека - денежные гранты по 505 тысяч тенге. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» бизнес-проект по обучению робототехнике и моделированию в селе Сайхин получил государственный грант в размере 2 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.