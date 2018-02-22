«Чайный центр»: все волшебство вкуса здесь

Вряд ли есть еще один напиток, пользующийся такой популярностью, как чай. Он настолько плотно вошел в нашу повседневную жизнь, что смотрится также естественно на столе в каждой семье, как и хлеб. Одним из лидирующих производителей чая в Казахстане является компания «Чайный центр», которая предлагает несколько видов продукции чарующего напитка. Поскольку Казахстан - страна, в которой чай - это национальный напиток, нет ничего удивительного, что и уровень потребления этого напитка у нас значительно выше. Компания «Чайный центр» радует потребителей разнообразием этого продукта – кенийские и индий