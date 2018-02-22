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Бизнес-новости

«Чайный центр»: все волшебство вкуса здесь

Вряд ли есть еще один напиток, пользующийся такой популярностью, как чай. Он настолько плотно вошел в нашу повседневную жизнь, что смотрится также естественно на столе в каждой семье, как и хлеб. Одним из лидирующих производителей чая в Казахстане является компания «Чайный центр», которая предлагает несколько видов продукции чарующего напитка. Поскольку Казахстан - страна, в которой чай - это национальный напиток, нет ничего удивительного, что и уровень потребления этого напитка у нас значительно выше. Компания «Чайный центр» радует потребителей разнообразием этого продукта – кенийские и индий
gorod
«Чайный центр»: все волшебство вкуса здесь
Вряд ли есть еще один напиток, пользующийся такой популярностью, как чай. Он настолько плотно вошел в нашу повседневную жизнь, что смотрится также естественно на столе в каждой семье, как и хлеб. Одним из лидирующих производителей чая в Казахстане является компания «Чайный центр», которая предлагает несколько видов продукции чарующего напитка.
Поскольку Казахстан - страна, в которой чай - это национальный напиток, нет ничего удивительного, что и уровень потребления этого напитка у нас значительно выше. Компания «Чайный центр» радует потребителей разнообразием этого продукта – кенийские и индийские черный и зеленый чай: листовые, гранулированные, пакетированные, а также подарочные сорта. - Завод по производству нашей продукции находится в Алматы. Сырье поставляется напрямую из Индии, Цейлона, Индонезии, Кении и Китая, - рассказывает региональный менеджер компании «Чайный центр по западному региону Казахстана» Даурен ЖАНГАЛИЕВ. – Наша компания на казахстанском рынке вот уже 18 лет. За период становления мы приобрели не только огромный опыт по производству, но и обширный рынок сбыта чая в Казахстане и ближнем зарубежье.
В компании постоянно совершенствуется технология производства ассортимента и упаковки чая. Продукция дегустируется, проходит тщательный контроль и имеет сертификаты качества и дипломы за лучший продукт, представленный на выставках народного хозяйства .
На сегодняшний день на прилавках магазинов, супермаркетов и рынков нашей области пользуются большим спросом такие чаи от компании «Чайный центр», как «Алтын Кесе», «Табо» и «Той», а также элитный чай «Омар», славящийся различными вкусовыми нотками: фруктово-ягодный, со вкусом лимона, имбиря или мяты и другие. Часто в новинках продукта покупатели получают помимо чая в подарок красивую пиалу.
В Уральске во время проводов зимы в парке культуры и отдыха официальный дистрибьютор «Чайного центра» ТОО «Мич» порадовал горожан приятной акцией. - Поскольку Масленица - всенародный праздник, мы угощали всех желающих свежезаваренным кенийским гранулированным чаем «Алтын Кесе» и предлагали попробовать его незабываемый аромат. Кто-то пил чай с молоком, а кто-то пожелал насладиться им без молока, но все, кто испробовал горячий напиток, остались довольны вкусом и оценили его по достоинству, - поделилась супервайзер ТОО «Мич» Алия ИРКЕНОВА. – Также мы представили горожанам 10 видов нашей чайной продукции. Следует отметить, что цены на чаи от компании «Чайный центр» доступны для каждого потребителя. Продукция не уступает по качеству и славится, прежде всего, своей натуральностью.
- Чтобы понять, настоящий ли чай вы купили, нужно провести простой опыт с напитком. Возьмите стакан с холодной водой и опустите в него чайную ложку с чаем. Натуральный чай окрасит воду лишь слегка, тогда как чай с красителем даст насыщенный цвет, - посоветовал Даурен ЖАНГАЛИЕВ. Любое время, проведенное за чашкой чая от «Чайного центра», доставляет удовольствие каждому! Познайте это удовольствие и вы!
 
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