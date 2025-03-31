Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жители Атырау чаще отправляют нарушения ПДД через приложение «102»

В 2024 году через мобильное приложение «102» в Атырауской области обработано 178 обращений и принято 626 звонков.
Кристина Кобина
Жители Атырау чаще отправляют нарушения ПДД через приложение «102»

В регионе круглосуточно работает мобильное приложение «102». С его помощью любой человек может в режиме реального времени обратиться в полицию с места происшествия и передать информацию о правонарушениях и преступлениях, сообщает Polisia.kz.  

— С начала года в Атырауской области через приложение обработано 28 обращений и принято 93 звонка. Приложение позволяет пользователям совершать аудио и видеозвонки в центр оперативного управления, а также отправлять фото и видеоматериалы, фиксируя доказательства правонарушений, — сообщается на сайте.

Главный баннер

В 2024 году через мобильное приложение «102» в Атырауской области обработано 178 обращений и принято 626 звонков. Анализ показал, что основная часть заявлений связана с нарушением правил дорожного движения.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article