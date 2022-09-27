В городе проходят гидравлические испытания теплосетей. Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий Иллюстративное фото из архива "МГ" В АО «Жайыктеплоэнерго» сообщили, что 27 сентября проходят гидравлические испытания тепломагистралей ТМ-2, 3, 5 совместно с внутриквартальными тепловыми сетями улиц:
  • А. Черекаева,
  • Х. Доспановой,
  • А. Кердери,
  • М. Маметовой,
  • Абая,
  • А. Молдагуловой,
  • Локомотивная,
  • а также в районе Железнодорожного вокзала,
  • завода Омега,
  • СОШ № 22,
  • завода Нуржанар.
Испытания начались в 9:00 и будут периодически повторяться в течение месяца.
- На период испытаний потребителями должны быть отключены внутренняя система отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления. На период испытаний запрещается находиться и производить любые работы в местах прохождения трубопроводов тепловых сетей и тепловых колодцев, - предупредили уральцев.
Тепловые сети, выдержавшие испытания, включат досрочно и в домах появится горячая вода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.