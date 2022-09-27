В городе проходят гидравлические испытания теплосетей.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В АО «Жайыктеплоэнерго» сообщили, что 27 сентября проходят гидравлические испытания тепломагистралей ТМ-2, 3, 5 совместно с внутриквартальными тепловыми сетями улиц:
А. Черекаева,
Х. Доспановой,
А. Кердери,
М. Маметовой,
Абая,
А. Молдагуловой,
Локомотивная,
а также в районе Железнодорожного вокзала,
завода Омега,
СОШ № 22,
завода Нуржанар.
Испытания начались в 9:00 и будут периодически повторяться в течение месяца.
- На период испытаний потребителями должны быть отключены внутренняя система отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления. На период испытаний запрещается находиться и производить любые работы в местах прохождения трубопроводов тепловых сетей и тепловых колодцев, - предупредили уральцев.
Тепловые сети, выдержавшие испытания, включат досрочно и в домах появится горячая вода.
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