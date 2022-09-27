А. Черекаева,

Х. Доспановой,

А. Кердери,

М. Маметовой,

Абая,

А. Молдагуловой,

Локомотивная,

а также в районе Железнодорожного вокзала,

завода Омега,

СОШ № 22,

завода Нуржанар.

- На период испытаний потребителями должны быть отключены внутренняя система отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления. На период испытаний запрещается находиться и производить любые работы в местах прохождения трубопроводов тепловых сетей и тепловых колодцев, - предупредили уральцев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В АО «Жайыктеплоэнерго» сообщили, чтопроходят гидравлические испытания тепломагистралей ТМ-2, 3, 5 совместно с внутриквартальными тепловыми сетями улиц:Тепловые сети, выдержавшие испытания, включат досрочно и в домах появится горячая вода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.