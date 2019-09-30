Иллюстративное фото из архива "МГ"

В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что 30 сентября 2019 года по пр.Н.Назарбаева, 235 будут проводиться работы по переключению к новому водопроводу.

- В связи с этим будет производиться отключение по адресу: пр. Н.Назарбаева, 240, 240/1, 242, 244, 244/1, 244/2, 246/1, 233, 231, 231/1, 235/1б, 235/1а, 235/2, 235/3, 235/4, 235а, 235, 245, 247, 249, ул.Жукова, 1, 3, 5, 7, 9, ул.Сокол, №55 – 92, ул.Ескалиева, 291, 293, 293/1, 297, 299, 301, 303 и ресторан «Barocco», кафе «Сары-Арка», ТОО «Жайык Таза Кала», хлебзавод №1 будет временно приостановлена подача водоснабжения, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы".

Ориентировочное время проведения работ с 09.00 до 18.00.

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