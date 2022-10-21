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Социум

Часть Уральска временно останется без воды

Житель просят иметь необходимый запас воды. Иллюстративное фото из архива "МГ" В службе «109» сообщили, что в связи подключением к городским сетям двух пятиэтажных домов на улице Циолковского, ряд зданий временно отключат от водоснабжения. Без воды остаются: рынок «Аяжан», автокомплекс «Вираж», профессиональный колледж № 2, жилые дома в микрорайоне Северо-Восток 15, 15/1, 15/2, 15/3, 24, 27, 28, 32/3, 33, 34, 35, 40, 40/1, 46, 46/1, 47, 19/2, 23/2, 23А, дома №15 на улице Циолковского, супер маркет «Алтындар», гимназия № 34. Ориентировочное время отключения - с 14:00 до 19:00 22 октября. Потреб
Дана Рахметова
Часть Уральска временно останется без воды
Житель просят иметь необходимый запас воды.
Тариф на воду повышается в Уральске
Тариф на воду повышается в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" В службе «109» сообщили, что в связи подключением к городским сетям двух пятиэтажных домов на улице Циолковского, ряд зданий временно отключат от водоснабжения. Без воды остаются:
  • рынок «Аяжан»,
  • автокомплекс «Вираж»,
  • профессиональный колледж № 2,
  • жилые дома в микрорайоне Северо-Восток 15, 15/1, 15/2, 15/3, 24, 27, 28, 32/3, 33, 34, 35, 40, 40/1, 46, 46/1, 47, 19/2, 23/2, 23А,
  • дома №15 на улице Циолковского,
  • супер маркет «Алтындар»,
  • гимназия № 34.
Ориентировочное время отключения - с 14:00 до 19:00 22 октября. Потребителей просят иметь необходимый запас воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск вода

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