Часть Уральска временно останется без воды

Житель просят иметь необходимый запас воды. Иллюстративное фото из архива "МГ" В службе «109» сообщили, что в связи подключением к городским сетям двух пятиэтажных домов на улице Циолковского, ряд зданий временно отключат от водоснабжения. Без воды остаются: рынок «Аяжан», автокомплекс «Вираж», профессиональный колледж № 2, жилые дома в микрорайоне Северо-Восток 15, 15/1, 15/2, 15/3, 24, 27, 28, 32/3, 33, 34, 35, 40, 40/1, 46, 46/1, 47, 19/2, 23/2, 23А, дома №15 на улице Циолковского, супер маркет «Алтындар», гимназия № 34. Ориентировочное время отключения - с 14:00 до 19:00 22 октября. Потреб