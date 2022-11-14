Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Часть Уральска временно останется без воды

Жителей просят иметь запас воды. Иллюстративное фото из архива "МГ" В «Батыс су арнасы» сообщили об аварии на водопроводе, расположенном на улице 8 марта. Из-за этого без воды останутся жители частных домов на улицах 8 Марта, Г. Караш, Тукая, Короленко, Комсомольская, Исатай-Махамбет, Тайманова, Некрасова. Ориентировочное время отключения - с 10:00 до 18:00 15 ноября. Жителей просят иметь необходимый запас воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Часть Уральска временно останется без воды
Жителей просят иметь запас воды.
Авария произошла на водопроводе в Уральске
Авария произошла на водопроводе в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" В «Батыс су арнасы» сообщили об аварии на водопроводе, расположенном на улице 8 марта. Из-за этого без воды останутся жители частных домов на улицах 8 Марта, Г. Караш, Тукая, Короленко, Комсомольская, Исатай-Махамбет, Тайманова, Некрасова. Ориентировочное время отключения - с 10:00 до 18:00 15 ноября. Жителей просят иметь необходимый запас воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск вода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article