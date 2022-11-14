Часть Уральска временно останется без воды

Жителей просят иметь запас воды. Иллюстративное фото из архива "МГ" В «Батыс су арнасы» сообщили об аварии на водопроводе, расположенном на улице 8 марта. Из-за этого без воды останутся жители частных домов на улицах 8 Марта, Г. Караш, Тукая, Короленко, Комсомольская, Исатай-Махамбет, Тайманова, Некрасова. Ориентировочное время отключения - с 10:00 до 18:00 15 ноября. Жителей просят иметь необходимый запас воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.