Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате состоялся региональный совет по привлечению инвестиций, улучшению инвестиционного климата и продвижению экспорта под председательством акима области Гали Искалиева. На совете были представлены четыре инвестпроекта. Это проект строительства Карачаганакского газоперерабатывающего промышленного комплекса в Бурлинском районе. Комплекс будет производить аммиак и электроэнергию путем переработки газа, получаемого от КПО б.в.. На заседании совета основатель ТОО «Qazblim мектебі" Аятжан Ахметжан представил проект строительства частной школы на 600 односменных и 1200 двухсменных мест в селе Подстепное Теректинского района. Сумма инвестиций составляет 2,4 млрд тенге. В строительстве будет задействовано 150 человек, после ввода объекта в эксплуатацию будет предоставлена постоянная работа 120 педагогам. Строительство планируется завершить в третьем квартале 2024 года. Затем был рассмотрен проект строительства придорожного сервиса в Теректинском районе вдоль дороги Уральск-Актобе. По словам финансового директора "ИП Ихсанов" Дили Жубаевой, на 1-м этапе строительства объекта будут построены гостиница, кафе, паркинг. Строительные работы начнутся в конце текущего года и завершатся в конце 2023 года. На строительство автомойки, АЗС, банного комплекса, ремонта транспорта на 2 этапе проекта будет направлено 200 млн тенге. Докладчик обратился за помощью в привлечении инфраструктуры, выделив для реализации проекта 3 гектара земли. Четвертый проект направлен на запуск бетонного завода в Уральске. Заместитель директора компании "Артстройхолдинг" Куантай Шарипов обратился за помощью и поддержкой со стороны государства в выделении земельного участка под строительство завода по производству товарного бетона и прокладке сетей инфраструктуры. Стоимость проекта с соблюдением всех экологических требований составляет 613,6 млн тенге. Предприятие, основанное на передовых турецких технологиях, способно выпускать до 180 тысяч кубометров товарного бетона в год. По проекту будет задействовано 10 человек. Членами Совета были поддержаны все четыре проекта. По итогам совещания глава региона сообщил, что в случае реализации проектов общей стоимостью 1,5 триллиона тенге, одобренных региональным советом, будет создано 1700 новых рабочих мест. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.