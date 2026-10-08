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Происшествия Социум

Частный дом горел в Уральске

Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Арайлым Усербаева
Частный дом горел в Уральске
Фото "МГ"

Днём 8 октября в Уральске произошёл пожар в частном секторе. Возгорание крыши жилого дома на улице Малиновой в садоводческом товариществе "Локомотив" (в районе улицы Шолохова) началось около полудня, сигнал поступил в на пульт "112".

На место оперативно прибыли пожарные расчеты ДЧС. Пламя охватило 80 квадратных метров, на данный момент огонь полностью ликвидирован.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Точную причину пожара в настоящее время устанавливают специалисты. В ДЧС ЗКО напоминают: в случае возникновения экстренных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

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