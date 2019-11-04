Частный дом сгорел в Аксае

Жилой дом загорелся 3 ноября около 13.00 в городе Аксай Бурлинского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, площадь пожара составила 70 квадратных метров. – Сообщение о пожаре поступило на пульт станции противопожарной службы в 13.08. Горел частный жилой дом на площади 70 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 14.02. На месте ЧП работали пять пожарных и две единицы техники. Причины пожара и ущерб устанавливаются, - сообщил Нуралы Мусиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, вн