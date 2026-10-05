«Человек с огромным ресурсом»: Песков отреагировал на высказывание Токаева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Касым-Жомарта Токаева о Владимире Путине, назвав казахстанского лидера глубоким и авторитетным государственным деятелем. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передает МойГород со ссылкой на "Vesti.ru".

По словам Пескова, открыто давать подобные оценки способны только лидеры с большим политическим весом, стратегическим видением и стержнем.

«Президент Токаев — это политически очень мощный человек, очень мощный, обладающий огромным ресурсом. И только люди, действительно обладающие таким политическим видением будущего, твердостью и последовательностью, могут себе позволить такие высказывания. Другие не могут», — подчеркнул Песков.

Поводом для реакции Кремля стали слова Токаева о том, что он прекрасно знает российского коллегу как руководителя, имеющего все необходимые качества для управления огромным государством с непростой историей.