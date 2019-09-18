Рано или поздно перед родителями встает серьезный вопрос: «В какую спортивную секцию записать ребенка?» и «С какого возраста лучше это делать?». Занятия в спортивных секциях полезны для здоровья детей, они укрепляют иммунитет, формируют правильную осанку, позволяют предупредить ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата. Кроме этого, они развивают координацию движений, гибкость, пластичность, силу и выносливость. А шахматы, шашки и тогызкумалак развивают интеллект ребенка. Впрочем, главное - ребенок не будет сидеть круглые сутки за смартфоном. Предлагаем вашему вниманию обзор спортивных школ города Уральск, а в вопросах выбора вида спорта советуем ориентироваться на способности, предрасположенность и желание вашего ребенка. Но перед тем как отдать ребенка в секцию, обязательно проконсультируйтесь с педиатром. Кстати, в большинстве детско-юношеских спортивных школах занятия ведутся на бесплатной основе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.