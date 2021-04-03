Чемпион Казахстана по карате занимался рэкетом на рынках Атырау

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области вынесен приговор в отношении спортсменов-рэкетиров, занимавшихся вымогательством на городских рынках, сообщает azh.kz. Фото со страницы azh.kz На скамье подсудимых 33-летний чемпион по «жекпе-жек» и его 31-летний пособник, которые обвиняются по ст. 194 УК РК «Вымогательство» и 262 УК РК«Создание и руководство организованной преступной группой» УК РК, а также их 31-летний «соратник» те же статьи плюс статья 287 УК РК – «Незаконные хранение и ношение оружия». Как было установлено в ходе судебного процесса, глава ОПГ – по