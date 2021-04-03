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Социум

Чемпион Казахстана по карате занимался рэкетом на рынках Атырау

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области вынесен приговор в отношении спортсменов-рэкетиров, занимавшихся вымогательством на городских рынках, сообщает azh.kz. Фото со страницы azh.kz На скамье подсудимых 33-летний чемпион по «жекпе-жек» и его 31-летний пособник, которые обвиняются по ст. 194 УК РК «Вымогательство» и 262 УК РК«Создание и руководство организованной преступной группой» УК РК, а также их 31-летний «соратник» те же статьи плюс статья 287 УК РК – «Незаконные хранение и ношение оружия». Как было установлено в ходе судебного процесса, глава ОПГ – по
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Чемпион Казахстана по карате занимался рэкетом на рынках Атырау
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области вынесен приговор в отношении спортсменов-рэкетиров, занимавшихся вымогательством на городских рынках, сообщает azh.kz.
Чемпиона Казахстана по карате занимался рэкетом на рынках Атырау
Чемпиона Казахстана по карате занимался рэкетом на рынках Атырау
Фото со страницы azh.kz На скамье подсудимых 33-летний чемпион по «жекпе-жек» и его 31-летний пособник, которые обвиняются по ст. 194 УК РК «Вымогательство» и 262 УК РК«Создание и руководство организованной преступной группой» УК РК, а также их 31-летний «соратник» те же статьи плюс статья 287 УК РК – «Незаконные хранение и ношение оружия». Как было установлено в ходе судебного процесса, глава ОПГ – подсудимый, хорошо владеющий различными видами единоборств,  в 2012 году  создал в Атырау организованную преступную группу из трёх человек, которая последующие 8 лет собирала «дань» с торговцев из Южно-Казахстанской области на рынках «Дина» и «Коктем», в случае отказа угрожая уничтожением товара, избиением или убийством. – Вина подсудимых полностью подтверждена совокупностью доказательств, рассмотренных в ходе судебного разбирательства, – отметили в суде. – При вынесении приговора принималось во внимание то, что преступными действиями подсудимых потерпевшим причинен вред в крупном размере, преступление совершено в составе организованной группы, и что они не раскаялись в содеянном. 33-летний глава ОПГ приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, двое его «подчинённых» – к 7 годам лишения свободы каждый. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Как стало известно «АЖ», глава ОПГ  является чемпионом Казахстана по  жекпе-жек, карате, боевому самбо, джи-джитсу и панкратиону. Представлял Казахстан в международных соревнованиях по ММА. Последний бой провел на турнире в Китае против американца весной 2015 года и одержал победу техническим нокаутом. К тому времени он уже вовсю «ураганил» на городских рынках. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
суд приговор

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