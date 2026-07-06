Чемпиона мира по боксу обвинили в жестоком избиении жены

Вокруг казахстанского боксера, чемпиона мира Темиртаса Жусупова разгорелся скандал, передает МойГород со ссылкой на Liter.kz.

В социальных сетях появились публикации, в которых спортсмена обвиняют в избиении супруги. После общественного резонанса ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Акмолинской области.

Поводом для обсуждений стал пост в Threads, автор которого представилась сестрой женщины. Она заявила, что инцидент произошел в конце июня в Кокшетау.

По ее словам, пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. В публикации утверждается, что женщина получила серьезные травмы головы, у нее были признаки асфиксии, а также некоторое время она находилась без сознания.

Кроме того, автор поста заявила, что после произошедшего супруг якобы продолжал угрожать женщине, в том числе в случае развода.

При этом изложенные в публикации сведения основаны на сообщении в социальных сетях и официально не подтверждены.

В полиции сообщили, что по факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, 30 июня во время семейного конфликта житель Кокшетау нанес супруге телесные повреждения.

“Все доводы участников будут всесторонне проверены и получат правовую оценку. По результатам расследования виновное лицо будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством”, — сообщили в полиции.

Других подробностей расследования правоохранители пока не раскрывают.

В свою очередь в управлении здравоохранения Акмолинской области опровергли информацию о наиболее тяжелых травмах, о которых говорилось в публикации. По данным медиков, признаков асфиксии и отека головного мозга у пациентки не обнаружили.

Как сообщили в ведомстве, 30 июня женщину доставили в многопрофильную областную больницу. После осмотра челюстно-лицевым хирургом и нейрохирургом ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. В операции она не нуждалась, а уже на следующий день покинула медучреждение, оформив письменный отказ от дальнейшего лечения.

Сам Темиртас Жусупов и его представители на момент публикации ситуацию публично не комментировали.