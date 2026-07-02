Чемпионат мира по киберспорту 2027 пройдет в Казахстане

В 2027 году мировой чемпионат мира по киберспорту World Esports Championship пройдет в Астане, сообщили в Федерации киберспорта Казахстана.

- Казахстан выбран страной-хозяйкой World Esports Championship 2027, а местом проведения мирового чемпионата станет Астана! Это важное событие для развития киберспорта в нашей стране и большая честь принимать сильнейшие сборные мира на казахстанской земле, - говорится в сообщении.

Точные даты проведения, регламент матчей, а также правила отборочных стадий и распределение квот организаторы опубликуют позже.

World Esports Championship (WEC) представляет собой ежегодный глобальный турнир, организуемый Международной федерацией киберспорта (IESF). Главное отличие чемпионата - участие национальных сборных, а не привычных коммерческих клубов. Список игровых дисциплин утверждается заново перед каждым сезоном. Обычно в него входят главные киберспортивные хиты, включая Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG Mobile, eFootball и Mobile Legends: Bang Bang.