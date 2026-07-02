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Спорт

Чемпионат мира по киберспорту 2027 пройдет в Казахстане

Соревнования пройдут в Астане.
Варвара Тыщенко
Чемпионат мира по киберспорту 2027 пройдет в Казахстане
Фото: Федерация киберспорта Казахстана

В 2027 году мировой чемпионат мира по киберспорту World Esports Championship пройдет в Астане, сообщили в Федерации киберспорта Казахстана. 

- Казахстан выбран страной-хозяйкой World Esports Championship 2027, а местом проведения мирового чемпионата станет Астана! Это важное событие для развития киберспорта в нашей стране и большая честь принимать сильнейшие сборные мира на казахстанской земле, - говорится в сообщении. 

Точные даты проведения, регламент матчей, а также правила отборочных стадий и распределение квот организаторы опубликуют позже.

World Esports Championship (WEC) представляет собой ежегодный глобальный турнир, организуемый Международной федерацией киберспорта (IESF). Главное отличие чемпионата - участие национальных сборных, а не привычных коммерческих клубов. Список игровых дисциплин утверждается заново перед каждым сезоном. Обычно в него входят главные киберспортивные хиты, включая Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG Mobile, eFootball и Mobile Legends: Bang Bang.

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