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Социум

Чемпионка мира по боксу Назым ИЩАНОВА сделала селфи с акимом ЗКО

На церемонии поздравления женщин с 8 марта спортсменка подошла к Нурлану НОГАЕВУ и предложила сделать совместное селфи, аким не возражал, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Всего на торжественный прием в «Салтанат сарайы» были приглашены больше сорока женщин. За круглым столом в неформальной обстановке собрались дамы разных возрастов от образования, культуры, здравоохранения, правоохранительной службы и прочих. Среди гостей можно было видеть и Макпал ЖУНУСОВУ, которая вчера в Уральска дала концерт. Самой юной спортсменке, чемпионке Казахстана по боксу Назым ИЩАНОВОЙ на днях исполняетс
Marat
Чемпионка мира по боксу Назым ИЩАНОВА сделала селфи с акимом ЗКО
На церемонии поздравления женщин с 8 марта спортсменка подошла к Нурлану НОГАЕВУ и предложила сделать совместное селфи, аким не возражал, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
akimselfi
akimselfi
 Всего на торжественный прием в «Салтанат сарайы» были приглашены больше сорока женщин. За круглым столом в неформальной обстановке собрались дамы разных возрастов от образования, культуры, здравоохранения, правоохранительной службы и прочих. Среди гостей можно было видеть и Макпал ЖУНУСОВУ, которая вчера в Уральска дала концерт. Самой юной спортсменке, чемпионке Казахстана по боксу Назым ИЩАНОВОЙ на днях исполняется 18 лет. - В прошлом году у меня было довольно много событий, - говорит Назым. - И этот год начался довольно плодотворно и очень удачно. Я смогла победить на международном турнире по боксу. Сегодня уезжаю на сборы, так как 14 марта в Павлодаре пройдет чемпионат Казахстана, а в мае пройдет чемпионат мира, на который я очень хочу попасть. Если честно, не ожидала сегодня оказаться здесь и получить поздравления от акима области. Особое внимание было оказано ветеранам Великой Отечественной войны, которые, несмотря на свой почтенный возраст, пришли в этот день на встречу с акимом области. - Женщине присущи доброта, красота, любовь - все это слова женского рода, - говорит ветеран ВОВ Алевтина МИТРОХИНА. - Но на этой войне женщинам пришлось проявить еще и такие качества, как мужество, отвага, бесстрашие. Женщины помогали раненым, летали на самолетах, не боясь, шли в бой. Мы долгие годы хранили наш мир и сейчас хотим передать его в крепкие руки нашим молодым поколениям. Берегите нашу страну, мир, цените жизнь человеческую! После того, как все желающие поздравили друг друга с наступающим праздником, каждой женщине от лица администрации области были преподнесены цветы и поздравительные открытки. Личное поздравление от президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА аким вручил  поэтессе Акуштап  БАКТЫГЕРЕЕВОЙ. Самой бойкой среди гостей оказалась Назым ИЩАНОВА, которая подбежала к Ногаеву и сделал с ним селфи. Фото тут же появилось на страничке Назым в Instagram.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
аким области

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