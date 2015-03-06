Чемпионка мира по боксу Назым ИЩАНОВА сделала селфи с акимом ЗКО

На церемонии поздравления женщин с 8 марта спортсменка подошла к Нурлану НОГАЕВУ и предложила сделать совместное селфи, аким не возражал, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Всего на торжественный прием в «Салтанат сарайы» были приглашены больше сорока женщин. За круглым столом в неформальной обстановке собрались дамы разных возрастов от образования, культуры, здравоохранения, правоохранительной службы и прочих. Среди гостей можно было видеть и Макпал ЖУНУСОВУ, которая вчера в Уральска дала концерт. Самой юной спортсменке, чемпионке Казахстана по боксу Назым ИЩАНОВОЙ на днях исполняетс