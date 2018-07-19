Новый проект предусматривает строительство воздушной электролинии, которая будет проходить на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей. Компания «KEGOC» планирует построить электросеть мощностью 220кВ, протяженностью 850 км. Ее строительство рассчитано на 5 лет. Стоимость нового проекта около 42 млрд тенге. Финансирование предполагается осуществить за счет привлечения заемных и собственных средств компании «KEGOC». В нашей области реализация будет проходить в два этапа. По словам заместителя руководителя управления энергетики ЗКО Куаныша ШАРАФУТДИНА, на первом будет проходить строительство 122 км линий электропередач до поселка Чапаево, на втором — от Чапаево до поселка Индер. - Действующая электролиния построена около 40 лет назад. Сейчас она не дает того эффекта который необходим. Ее пропускная способность ниже, чем могла бы быть. Именно поэтому было решено начать строительство новой трассы электропередачи, - рассказал заместитель руководителя управления энергетики ЗКО Куаныш ШАРАФУТДИН. Стоит отметить, что новая воздушная линия позволит обеспечить электричеством всю Атыраускую область. Действующая воздушная трасса была построена в 70 годах и на сегодняшний день пропускает лишь 100 МгВ, новая сможет увеличить пропускную способность до 170 МгВ. На сегодняшний день, по словам специалистов, проектно-сметная и другая документация уже готова. После успешного завершения строительства новой воздушной электролинии в Атырауской области прекратятся перебои с электроэнергией. Строительство линии начнется уже в следующем году.