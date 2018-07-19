На одной из автомоек Актау очевидцы сняли на видео девушку, которая в стрингах и колготках в сетку моет автомобиль, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ePZtNYyEB-A Жители Актау нашли в городе автомойку с девушками в стрингах и засняли на видео. На кадрах видно, как две девушки в откровенной одежде моют машину. - Ребята, в Актау девушки вот так помоют вам автомобиль, - говорит автор видео. Скриншот с видео Регина ЯСНАЯ