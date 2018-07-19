Иллюстративное фото с архива "МГ"

Дело в отношении правонарушителя было рассмотрено специализированным административным судом города Атырау. Как выяснилось, предприимчивый мужчина снял в аренду квартиру в микрорайоне «Сарыарка» г.Атырау. Втайне от владельца дома предоставил квартиру девушкам, занимающимся проституцией.

- На судебном заседании квартирант признал свою вину и раскаялся в содеянном. Судом мужчина признан виновным по ч.1 ст. 450 КоАП РК - "Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества". Ему назначен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей в сумме 240 500 тенге с приостановлением деятельности по аренде жилья сроком на 3 месяца, - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау.