Сегодня, 19 июля, в специализированном межрайонном суде прошло первое судебное слушание по уголовному делу ДАВЛЕТШИНА, который обвиняется в убийстве тещи и тестя, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Судьей назначен Бахыт ЕРМАХАНОВ.
По словам помощника прокурора ЗКО Айгуль МУЛДАГАЛИЕВОЙ, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил преступление , относящееся к категории особо опасных преступлений против личности.
- В декабре 2017 года Давлетшин приобрел огнестрельное оружие. После чего на протяжении 6 месяцев незаконно хранил указанное оружие по месту своего проживания. 10 мая 2018 года примерно в 16.00 Давлетшин на неустановленной следствием машине приехал из города Аксай в Уральск со спортивной сумкой, в которой находилось оружие, тем самым незаконно осуществил тайную перевозку и ношение оружия. Далее Давлетшин, испытывая личные неприязненные отношения с близкими родственниками бывшей жены, возникшие на фоне расторжения брака, направился на неустановленной следствием автомашине к месту проживания пострадавших. Примерно в 20.10, находясь на 6-ом этаже дома, подсудимый достал из сумки огнестрельное оружие, зарядил его двумя патронами 12 калибра и продолжил подниматься по лестнице вверх, направляясь к квартире. Подойдя к квартирной двери, Давлетшин позвонил в дверной звонок, дверь ему открыла теща АБДРАХМАНОВА, которая вышла в тамбур, закрыв при этом за собой дверь. Далее ДАВЛЕТШИН произвел выстрел в жизненно важные органы в области грудной клетки. После чего она упала и скончалась на месте, - сообщила Айгуль МУЛДАГАЛИЕВА.
Как заявил прокурор, после убийства тещи ДАВЛЕТШИН сказал бывшему тестю: "Смотри! Я убил твою жену!". АБРАХМАНОВ, опасаясь за жизнь своей супруги, открыл входную дверь квартиры. ДАВЛЕТШИН выстрелил в него.
- На основании изложенного Рустам ДАВЛЕТШИН обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьями 99 части 2, пунктами 1 и 5, УК РК - "Умышленное причинение смерти человеку, в отношении двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью", - заявил гособвинитель.
К слову, потерпевшая, бывшая жена ДАВЛЕТШИНА, после произошедшей трагедии сменила фамилию и участвовала как АБДРАХМАНОВА.
Стоит отметить, что в суде также присутствовал дедушка потерпевшей Надии АБДРАХМАНОВОЙ, ветеран ВОВ Минжан АБДРАХМАНОВ. 92-летний ветеран заявил, что в случае несправедливого решения по данному делу, он будет вынужден обратиться в вышестоящие органы.
- Это умышленное убийство. Он приехал из Аксая вооруженный до зубов с целью убить ни в чем невиновных детей. Он на глазах моей внучки убил отца и мать. Убил моего сына и невестку, - со слезами на глазах возмутился ветеран войны.
Подсудимый заявил, что свою позицию выскажет в следующий раз.
- У меня есть, что сказать. Свою позицию я выскажу потом. Я ходатайствую о рассмотрении моего дела с участием присяжных заседателей, - заявил Рустам ДАВЛЕТШИН.
Суд удовлетворил ходатайство подсудимого.
Напомним
, 10 мая в 20.00 в микрорайоне Строитель мужчина выстрелил в родителей бывшей жены. Женщина скончалась на месте. Мужчина с ранением передней брюшной стенки был доставлен в городскую многопрофильную больницу. Он перенес 6-часовую операцию
и находился в тяжелом состоянии. Позже дочь погибшей рассказала, что бывший супруг стрелял в ее родителей
на глазах их 7-летнего сына. А в отношении подозреваемого в убийстве Рустама ДАВЛЕТШИНА суд санкционировал арест
сроком на два месяца. Мужчина находился в реанимации,
после чего был переведен в палату
. После проведения второй операции, он снова был переведен в реанимацию и находился в крайне тяжелом состоянии
. Через несколько дней мужчина скончался
от полученных ран в больнице.
ERisOe7TOOQ
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА