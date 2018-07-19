18 июля в акимате ЗКО прошло заседание совета по связям с религиозными объединениями. И.о. руководителя управления по делам религий по ЗКО Максат РАМАНКУЛОВ рассказал об изменениях в законе Республики Казахстан "О религиозной деятельности и религиозных объединениях". Так, в рамках законопроекта были внесены 117 поправок в 4 кодекса и 8 законов. - В основном изменения коснулись таких законов, как публичная демонстрация внешних признаков деструктивных религиозных течений. Так, предусмотрен запрет не только на использование и публичную демонстрацию атрибутов и внешних признаков деструктивных религиозных течений, ДРТ толкуется как совокупность религиозных взглядов, идей, а также учение, представляющее угрозу охраняемым правам и свободам человека, способные ослабить и разрушить нравственные устои, духовные и культурные ценности и традиции. В этом году зарегистрировано 7 фактов административного правонарушения, - рассказал Максат РАМАНКУЛОВ. - Кроме того, религиозные служители должны в первую очередь получить обучение в нашей стране, а уже в дальнейшем они могут продолжить обучение за рубежом. Госслужащие и бюджетники не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе и принуждать подчиненных к участию в деятельности религиозных объединений. Также законопроектом предусмотрены нормы о недопущении совершения религиозных обрядов и церемоний по заключению и прекращению брака вне культовых сооружений. Заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ также отметил, что молодые люди, которые исповедуют нетрадиционный ислам, не принимают не только государственные конституционные устои, но и слова своих родителей. - Дошло до того, что некоторые молодые люди говорят своей матери: "Я не буду есть то, что ты готовишь, потому что ты это приготовила, не сделав религиозный обряд". Это уже против не только государства, но и против родителей. Поэтому общество и государство должно вмешаться. У нас есть традиционный ислам, - заявил Габидолла Оспанкулов. - То течение, которое у нас, оно принято нашим обществом, исторически основано на наших традициях и устоях. Наши предки исповедовали такой ислам. Эти же религиозные течения (нетрадиционные - прим. автора) создают условия для террористических угроз в стране. Поэтому общество противостоит таким течениям, которые сеют смуту среди населения, представляют ислам в таком образе. Посмотрите, как начали воспринимать ислам в Европе. Поэтому все эти регулировки в законодательном акте нужны. Заместитель акима подчеркнул, что, к сожалению, в нашем обществе немало молодых людей, которые исповедуют нетрадиционные направления, особенно в исламе. Руководитель управления по делам молодежи ЗКО Аян САКОШЕВ отметил, что они ведут постоянную работу среди молодежи, чтобы недопустить их вовлечение в нетрадиционный ислам. Как в городе, так и в селах для молодых людей организуются различные соревнования, демонстрируются ролики и читаются лекции. - Хочется отметить, что люди 20-40 лет не особо охотно идут на проводимые встречи и консультации. На территории рынка есть сплоченные команды (из людей - прим. автора) нетрадиционных религиозных течений, которые оказывают всяческую поддержку, финансовую помощь и даже помощь при трудоустройстве, решают жилищные вопросы молодежи, соответственно идет работа по вербовке, - пояснил Аян САКОШЕВ. - Мы в свою очередь максимально разъясняем молодежи вопросы трудоустройства и поддержки. Нужна системная работа с правоохранительными органами. Замакима дал поручение в дальнейшем вести работу в этоим направлении. По его словам, нужно организовывать различные брифинги с участием теологов и духовенства.