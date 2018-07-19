Во встрече приняли участие Глеб Щегельский, Сергей Симонов, Дания Еспаева, Магеррам Магеррамов, Наринэ Микаелян, а также секретарь областного маслихата Сания Калдыгулова. Глава региона проинформировал мажилисменов об итогах социально-экономического развития области за первое полугодие текущего года и достижениях в рамках исполнения поручений главы государства. - Несмотря на снижение объемов добычи нефти рост экономики нашей области составил 5,1 процента, все основные социально-экономические показатели выше уровня прошлого года. Это говорит о том, что у нас есть определенные резервы. Особый упор мы делаем на диверсификации и развитии несырьевых отраслей. Уверен, по итогам текущего года мы обеспечим исполнение поручения главы государства по достижению 4-5 процентного роста экономики, - сказал Бердыбек Сапарбаев. Также аким области рассказал депутатам о развитии сфер здравоохранения, образования, спорта, жилищно-коммунального хозяйства. В свою очередь, депутаты мажилиса оценили темпы развития Актюбинской области, отметили строительство и открытие для населения множества новых социальных объектов. Кроме того, собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся реализации Пяти социальных инициатив Президента, государственных и отраслевых программ в Актюбинской области.