PWI4hEdZJeA Уборку, вывоз мусора осуществляло дорожно-эксплуатационное предприятие. Со слов жителей района, на месте работало 2 единицы техники и несколько сотрудников данной организации. Также стало известно, что жителям района предложили составить договор с ТОО "Орал Таза Сервис" на установку контейнеров для сбора ТБО.